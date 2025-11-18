 

Из-за атак ВСУ 65% потребителей в ДНР без света, в Белгородской и Курской областях раненые

65% потребителей в ДНР остаются без света из-за атаки ВСУ. Закрыты те школы и детские сады, в которые не подаётся тепло, без штатного энергоснабжения остались более двухсот объектов связи, особенно сложная ситуация в Донецке, Докучаевске и Старобешевском округе. Атаками ВСУ повреждены Зуевская и Старобешевская ТЭС. В регионе введён режим ЧС.
В Корочанском районе Белгородской области из-за атак ВСУ сгорели три коммерческих объекта, ранены два человека, один из них ранен тяжело. Также атакованы Посохово и Гаевка, повреждены частный дом и автомобиль.
В Курской области на трассе Дьяконово - Суджа служебный автомобиль наехал на взрывное устройство, ранены двое полицейских.
В Каменке-Днепровской (Запорожская область) из-за атаки ВСУ загорелось здание ДОСААФ. Также интенсивно обстреливается Водяное.
В Мичуринском округе Тамбовской области повреждено предприятие.
В Воронежской области повреждён торговый центр.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в ЛНР, Белгородской и Запорожской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Московской, Белгородской, Херсонской, Запорожской областях
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской, Брянской областях, ЛНР, ДНР
» ВСУ продолжают укрепляться в Белгородской области и обстреливать российские энергоподстанции
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Брянской, Тамбовской областях
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Проблема смыслостроительства как проблема противостояния мира коллективному Западу

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Консерватизм, национализм и искусственный интеллект

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

Про краны и кранты: о свободе слова для дорвавшихся до неё абитуриентов

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

"Антропик" сообщила о массовой кибершпионской кампании, где 80-90% действий выполнял ИИ

  • 22:28
  • 266

Лучшие участковые в РФ живут в Чечне и Ингушетии

  • 19:35
  • 327

68% американцев испытывают неудобство от ИИ; ирландцы подали жалобу на Еврокомиссию из-за использования ИИ

  • 19:20
  • 343

В Самаре один человек сбил ребёнка на пешеходном переходе, а наказать могут другого

  • 18:06
  • 446

В МВД рассказали, зачем мошенники крадут биометрические данные россиян

  • 17:28
  • 261

Из-за атак ВСУ 65% потребителей в ДНР без света, в Белгородской и Курской областях раненые

  • 16:12
  • 362
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram