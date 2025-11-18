Из-за атак ВСУ 65% потребителей в ДНР без света, в Белгородской и Курской областях раненые

65% потребителей в ДНР остаются без света
из-за атаки ВСУ. Закрыты те школы и детские сады, в которые не подаётся тепло
, без штатного энергоснабжения остались более двухсот
объектов связи, особенно сложная ситуация в Донецке, Докучаевске и Старобешевском округе. Атаками ВСУ повреждены
Зуевская и Старобешевская ТЭС. В регионе введён режим ЧС.
В Корочанском районе Белгородской области из-за атак ВСУ сгорели три коммерческих объекта, ранены два человека
, один из них ранен тяжело. Также атакованы Посохово и Гаевка, повреждены
частный дом и автомобиль.
В Курской области на трассе Дьяконово - Суджа служебный автомобиль наехал на взрывное устройство, ранены
двое полицейских.
В Мичуринском округе Тамбовской области повреждено
предприятие.
В Воронежской области повреждён
торговый центр.