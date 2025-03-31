 

ВСУ продолжают укрепляться в Белгородской области и обстреливать российские энергоподстанции

Украинцы продолжают атаковать российскую энергетическую инфраструктуру. После обстрела трансформаторных подстанций в Брянской области часть потребителей в Севском и Суземском районах остались без света.
ВСУ перебрасывают подкрепления в район Демидовки Белгородской области, противник осуществил ротацию на позициях в районе Петрушевки, также идут бои в Поповке, обстановка в Краснояружском районе сложная.
В Алёшкинском округе Херсонской области обстрелами ВСУ ранены два мирных жителя. Также двое ранены в Новой Каховке.
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APN.ru