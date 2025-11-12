 

Американцы рассказали, до какого возраста они хотят жить

По данным американского Исследовательского центра Пью, в среднем американцы хотят жить до 91 года. Но этот показатель отличается у людей разного пола и разных рас.
Американские мужчины хотят жить дольше, чем американские женщины (93 года vs. 88 лет). При этом в действительности ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении меньше, чем женщин (76 vs. 81).
Дольше всего хотят жить чёрные американцы - до 95 лет; белые - до 91 года, латиносы - до 89, азиаты - до 85. Однако ожидаемая продолжительность жизни при рождении меньше всего как раз у чёрных - 74 года, у белых - 78, у латиносов - 81, а у азиатов ожидаемая продолжительность жизни и есть 85 лет.
Лишь 16% американцев сказали, что хотели бы прожить менее 80 лет, 23% надеются прожить 80-89, 24% - 90-99, и 23% надеются прожить 100-119 лет. 
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» 60% американцев не планируют вакцинироваться от ковида
» Что думают американцы об абортах
» Только 38% американцев-демократов считают, что пол определяется при рождении
» Что думают американцы о "трансгендерах"
» В американской науке по-прежнему слишком много белых и азиатов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить \

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Все роботы с ИИ оказались небезопасны для человека

  • 23:37
  • 49

Миллион многоквартирных домов в РФ должен будет создать соседские чаты в "Максе"

  • 23:29
  • 89

Американцы рассказали, до какого возраста они хотят жить

  • 21:46
  • 252

За десять месяцев 2025 года в России от украинских беспилотников погибли почти 400 мирных жителей

  • 18:00
  • 430

В Нижнем Новгороде интернациональная ОПГ легализовала более 5000 мигрантов, в Забайкалье украла лес на миллиард рублей

  • 17:39
  • 427

Русская девочка, которую не приняли в московскую школу, выполнила 90% заданий

  • 17:29
  • 554
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram