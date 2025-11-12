Американцы рассказали, до какого возраста они хотят жить

По данным американского Исследовательского центра Пью, в среднем американцы хотят жить до 91 года. Но этот показатель отличается у людей разного пола и разных рас.

Американские мужчины хотят жить дольше, чем американские женщины (93 года vs. 88 лет). При этом в действительности ожидаемая продолжительность жизни мужчин при рождении меньше, чем женщин (76 vs. 81).

Дольше всего хотят жить чёрные американцы - до 95 лет; белые - до 91 года, латиносы - до 89, азиаты - до 85. Однако ожидаемая продолжительность жизни при рождении меньше всего как раз у чёрных - 74 года, у белых - 78, у латиносов - 81, а у азиатов ожидаемая продолжительность жизни и есть 85 лет.

Лишь 16% американцев сказали, что хотели бы прожить менее 80 лет, 23% надеются прожить 80-89, 24% - 90-99, и 23% надеются прожить 100-119 лет.