 

Ловцы покемонов обучили армию роботов-курьеров

Десять лет игроки в Pokemon Go бродили по улицам, "ловя покемонов", - оказалось, что на этих данных (более 30 миллиардов изображений) обучают роботов-курьеров. «Задача заставить Пикачу реалистично бегать повсюду и задача заставить робота Coco безопасно и точно перемещаться в реальном мире — это, по сути, одна и та же задача», — заявил генеральный директор Niantic Spatial Джон Ханке. 

Собранные данные позволили сформировать 3D-модели объектов из реального мира, ставшие основой для обучения VPS-системы Niantic. Поскольку компания собирала сканы одних и тех же мест от множества разных пользователей, у разработчиков была возможность запечатлеть одни и те же места в разных погодных условиях, при разном освещении, под разными углами и с разной высоты. На пике популярности в 2016 году Pokemon Go насчитывала около 230 млн активных пользователей в месяц, сейчас в неё играют около 50 млн человек.

В отличие от работающего на основе спутников GPS, система VPS определяет местоположение объекта на основе его окружения. Это делает Pokemon Go особенно полезным источником данных, поскольку игрокам приходилось добираться до разных мест и направлять камеры своих смартфонов под разными углами в точке обнаружения покемона. В 2020 году в приложении появился раздел «Полевые исследования», который побуждал игроков снимать реальные статуи и другие достопримечательности в обмен на внутриигровые награды. 

 

Также известно, что компания Uber чуть приплачивает своим водителям в Индии, чтобы они снимали обстановку вокруг себя для обучения искусственного интеллекта.



 

