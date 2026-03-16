Мигрантов могут начать выдворять из РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предлагает выдворять мигрантов из России ещё по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях, среди которых есть и дискредитация Вооружённых сил РФ. Помимо этого, мигрантов могут начать выдворять за распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики.

В то же время гражданам РФ за дискредитацию ВС РФ давно грозят более суровые последствия: так, за два года с марта 2022 года в России за распространение ложной информации о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) и дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК РФ) были осуждены 132 человека. Реальные сроки за этот период были назначены 42 лицам: 32 — за фейки об армии и 10 — за дискредитацию.