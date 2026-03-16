 

Мигрантов могут начать выдворять из РФ за дискредитацию Вооружённых сил РФ

 

Правительственная комиссия одобрила законопроект, который предлагает выдворять мигрантов из России ещё по 20 статьям Кодекса об административных правонарушениях, среди которых есть и дискредитация Вооружённых сил РФ. Помимо этого, мигрантов могут начать выдворять за распространение экстремистских материалов и пропаганду нацистской символики. 

В то же время гражданам РФ за дискредитацию ВС РФ давно грозят более суровые последствия: так, за два года с марта 2022 года в России за распространение ложной информации о ВС РФ (ст. 207.3 УК РФ) и дискредитацию российской армии (ст. 280.3 УК РФ) были осуждены 132 человека. Реальные сроки за этот период были назначены 42 лицам: 32 — за фейки об армии и 10 — за дискредитацию. 

Законопроектом также предусматривается увеличение на 2 тыс. рублей размеров нижних и верхних пределов административных штрафов, налагаемых на физических лиц (в том числе на иностранных граждан). В документе отмечается, что прогнозное увеличение доходов от поступления административных штрафов, обусловленное увеличением их размеров, составит более 1,1 млрд рублей ежегодно. При этом прогнозируемое увеличение количества иностранных граждан, подлежащих принудительному выдворению, повлечёт необходимость дополнительного выделения средств федерального бюджета в объеме 597,7 млн рублей в 2026 году, 605,1 млн рублей в 2027 году, 613,5 млн рублей в 2028 году на содержание иностранных граждан в специальных учреждениях МВД России, приобретение проездных документов и сопровождение выдворяемых иностранных граждан.

» Стало известно число осуждённых в РФ за экстремизм и число выдворенных мигрантов в 2025 году
» В России создадут реестр групп с приравненной к нацистской символикой
» Против другоросса возбуждено дело за стоп-кадр из фильма "Американская история Х"
» В Ульяновской области оштрафован антиквар, торговавший предметами с военной символикой Третьего рейха
» Эстония приравнивает советскую символику к "разжиганию розни"
