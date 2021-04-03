В американской науке по-прежнему слишком много белых и азиатов

"Наукой" для краткости назовём то то, что в США обозначается аббревиатурой STEM -- "наука, технологии, инженерия, математика".

Согласно анализу Исследовательского центра Пью (Вашингтон), несмотря на все усилия по внедрению разнообразия, в сфере науки в США по-прежнему преобладают белые (67%) и азиаты (13%). Чёрные и латиносы остаются недостаточно представленными -- их доли в науке, соответственно, 9% и 8%, что меньше, чем их доля в американском населении.

Самыми высокооплачиваемыми сотрудниками в сфере науки являются азиаты-мужчины, их средняя годовая зарплата -- 103 300 долларов США, причём за последние годы их отрыв только увеличился.

Белые мужчины в этой сфере зарабатывают в среднем 90 600 долларов США.

Немногим меньше зарабатывают азиатские женщины -- 88 600 долларов.

За ними с существенным отрывом идут мужчины-латиносы (73 000), мужчины-чернокожие (69 200), и лишь затем идут белые женщины, работающие в сфере науки, их средняя годовая зарплата составляет 66 200 долларов.