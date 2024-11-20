По данным американского Исследовательского центра Пью, 60% американцев не планируют вакцинироваться от ковида, причём готовность вакцинироваться сильно зависит от партийных предпочтений. Не готовы ковидовакцинироваться 37% сторонников демократов и 81% сторонников республиканцев. Даже среди республиканцев старше 65 лет 70% не хотят колоть ковидовакцину.

Белые американцы отказываются от ковидовакцинации чаще, чем другие этнические группы (не хотят колоть ковидовакцину 62% белых американцев, 49% чёрных, 50% азиатов). 61% американцев считают, что ковидовакцина им не нужна, 60% опасаются её побочек, 26% предпочитают вообще не вакцинироваться (не только от ковида).



