В США искусственный интеллект неверно опознал женщину, и она провела в тюрьме почти полгода

Пятидесятилетнюю жительницу штата Теннесси Анжелу Липпс обвинили в мошенничестве с банковскими картами в штате Северная Дакота (где она никогда не бывала) на том основании, что её распознала "умная камера"
. Женщину арестовали в момент, когда она присматривала за четырьмя детьми, и она провела в тюрьме почти полгода, пока её адвокат не доказал, предоставив записи из банка, что в момент предположительно ею совершённого преступления она находилась в штате Теннесси. После этого её выпустили из тюрьмы, не извинившись и не оплатив дорогу домой, и она обнаружила, что за время отсутствия, поскольку не могла платить по счетам, она потеряла дом и машину, а также собаку.