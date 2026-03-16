 

В США искусственный интеллект неверно опознал женщину, и она провела в тюрьме почти полгода

Пятидесятилетнюю жительницу штата Теннесси Анжелу Липпс обвинили в мошенничестве с банковскими картами в штате Северная Дакота (где она никогда не бывала) на том основании, что её распознала "умная камера". Женщину арестовали в момент, когда она присматривала за четырьмя детьми, и она провела в тюрьме почти полгода, пока её адвокат не доказал, предоставив записи из банка, что в момент предположительно ею совершённого преступления она находилась в штате Теннесси. После этого её выпустили из тюрьмы, не извинившись и не оплатив дорогу домой, и она обнаружила, что за время отсутствия, поскольку не могла платить по счетам, она потеряла дом и машину, а также собаку. 
 
Исследователи из США и Ирландии протестировали десять популярных чатботов и обнаружили, что многие из них не только готовы советами помогать совершить убийство, но и поощряют людей к этому. В том числе насилие поощряли американские Чат ГПТ, "Гемини" и китайский "Дипсик". Отказались помогать насилию "Клод" от компании "Антропик" и My AI от "Снапчат". При этом "Клод" помогает хакерам, в том числе для взлома правительственных сетей.     

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

