Только 38% американцев-демократов считают, что пол определяется при рождении

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), чёрные американские демократы гораздо менее терпимы к "смене пола", чем белые демократы: в 66% случаев они считают, что пол определяется при рождении и не может быть изменён. Из белых демократов так считают только 27% -- и это самый низкий показатель среди расовых категорий; всего же, в целом, лишь 38% американских демократов убеждены в неизменности пола. Для сравнения: у американцев-республиканцев этот показатель -- 86%.

Более того: 49% американцев-демократов считают, что детей прямо в школе следует учить тому, что пол можно поменять. Ещё 28% демократов думают, что про это в школе вообще не надо говорить, и только 21% демократов придерживаются мнения, что в школе следует говорить о неизменности пола.

У республиканцев цифры другие, но среди них в этом вопросе нет внятного большинства: 44% республиканцев считают, что в школе детям следует говорить о неизменности пола, а 46% -- что вообще не нужно говорить на эту тему.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2023/01/04/black-democrats-differ-from-other-democrats-in-their-views-on-gender-identity-transgender-issues/

