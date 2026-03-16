Эксперты предполагают, что блокировка Телеграма в РФ уже началась

В частности, Владислав Войтенко, технический эксперт и автор интернет-издания «Код Дурова», отметил серьёзные проблемы в работе Телеграма с домашних провайдеров: сообщения не отправляются, статус обновления может меняться на статус соединения. На то, чтобы обновить контент, уходит несколько минут. «Про работу Telegram через мобильный интернет можно забыть. Если в каком-то городе активны только сайты из белого списка, то большинство пользователей не помогут зайти в Telegram», — добавил эксперт

По данным сервиса "Сбой.РФ", в минувшую субботу насчитывалось 6 тыс. жалоб российских пользователей на некорректную работу мессенджера "Телеграм", а в воскресенье — уже 12 тыс.

«Коммерсантъ» пишет, что пока информации по операторам немного: «Данные получаются смазанными, и трудно понять, работает сервис или нет — нужно опрашивать каждого». Согласно тестам, всё зависит от сети связи — мобильной или стационарной, региона и даже конкретного места; пока нет единого подхода к ограничению работы мессенджера — государственные органы применяют разные условия в разных регионах, возможно, в качестве теста.

Ранее появилась информация, что мессенджер Мах отмечает геолокацию Крыма как украинскую, но "в пресс-службе МАХ отметили, что сессия подключения даёт информацию не о геолокации, а именно о привязке IP-адреса пользователя к стране", и этого можно избежать, если включить VPN. Лента новостей Крыма пишет:

Из-за того, что Запад не признаёт полуостров частью РФ, крымские интернет-провайдеры вынуждены использовать не обновленные IP-адреса, доставшиеся со времен украинской юрисдикции. Соответственно, международные сервисы до сих пор определяют их геолокацию как украинскую — особенно если у пользователя не включен VPN.