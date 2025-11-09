 

Столетний британский ветеран сказал, что нынешняя Британия не стоит победы, и 98% с ним согласились

Столетний британский ветеран Алек Пенстоун (участник Арктических конвоев и высадки в Нормандии, награждён многими наградами) в телепрограмме "Доброе утро, Британия" сказал, что самопожертвование британских солдат, которые сражались за свободу, не стоило того безобразия, в которое страна превратилась сегодня. "Я не знаю, за что мы сражались, ради чего потеряли столько прекрасных мужчин. Страна пришла в упадок. Слишком многие запускают пальцы в кассу. Раньше вера в нашу страну была самым главным. А теперь слишком многие хотят просто иметь свой уголок, а остальные - пропади пропадом". После этого дочь ветерана получила множество горячих откликов со всего мира, а 98% проголосовавших читателей "Дейли Мейл" (британская массовая газета, считается консервативной) поддержали точку зрения Пенстоуна.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
В Японии к власти пришёл самурай в юбке

Не допустить "дерусификации" России

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

