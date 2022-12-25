Британская газета "Дейли Мейл" пишет, что американский ветеран из подразделения армейский спецопераций Джек Мёрфи заявил, что за участившимися в последнее время в РФ пожарами на трубопроводах и складах стоят ЦРУ и некий "союзник НАТО", а также что ЦРУ и президент Байден лично утверждают такие миссии.

Мёрфи тренировал американский спецназ для работы в Ираке. По его словам, за многими необъяснёнными взрывами последних месяцев на территории Российской Федерации прослеживаются активизировавшиеся спящие агенты.

ЦРУ отрицает причастность к этим событиям.

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11572881/CIA-spate-explosions-Russia-veteran-claims-CIA-NATO-ally-sabotage.html





