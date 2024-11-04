 

Чернокожая глава Консервативной партии Британии заявила, что Британия - мультирасовая страна

Дочь выходцев из Нигерии Кеми Баденок, ставшая главой Консервативной партии Британии, заявила, что, хотя Британия "мультирасовая страна" и это прекрасно, существует опасность того, что люди из разных групп станут отождествлять себя со своими группами, а не с общебританской идентичностью.
Комментирующие заявление Баденок британцы не согласились с ней в том, что Британия - мультирасовая страна. По разным источникам, белые всё ещё составляют 81-88% населения Британии, хотя их количество уменьшается, и в Лондоне этнические меньшинства составляют более 40%. В то же время на британском телевидении их 22%, а в ноябре 2020 года официально была поставлена цель довести долю лондонских "цветных" полицейских до 40%.
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