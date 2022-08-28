Британия перестала завозить энергоносители из РФ и теперь выясняет, кто виноват и что делать

В нынешнем июне Британия впервые за четверть века (время, когда велась соответствующая статистика) не импортировала из России никаких энергоносителей, хотя только в прошлом году РФ была для Британии крупнейшим поставщиком таких продуктов.

Поскольку 70% британской электроэнергетики основывается на природном газе, это достижение привело к тому, что счета за электричество в Британии к октябрю вырастут до 3500 фунтов за год, а в будущем году ожидается их рост до 7700 фунтов.

Крупнейшая британская газета "Дейли Мейл" задаётся вопросом, кто виноват в создавшемся положении:

https://www.dailymail.co.uk/news/article-11153269/As-price-cap-hit-7-700-year-REALLY-blame-soaring-energy-bills.html#comments

Виновником номер один уверенно назван российский президент Владимир Путин. Виновником номер два -- ковид. Почётное третье место получил британский правительственный энергетический регулятор Ofgem, который подозревается в махинациях с поставщиками. На четвёртом месте в списке находятся британские производители электроэнергии, поскольку, например, доходы "Шелл" утроились, а Harbour Energy -- крупнейший производитель нефти и газа, работающий на шельфе Соединённого Королевства, -- умножил свои доходы на 1000%.

Комментарии под статьёй позволяют сделать вывод, что британские читатели остались не убеждёнными в том, что главным виновником происходящего роста цен на электроэнергию для домохозяйств является Владимир Путин.



