 

Британия перестала завозить энергоносители из РФ и теперь выясняет, кто виноват и что делать

В нынешнем июне Британия впервые за четверть века (время, когда велась соответствующая статистика) не импортировала из России никаких энергоносителей, хотя только в прошлом году РФ была для Британии крупнейшим поставщиком таких продуктов.
Поскольку 70% британской электроэнергетики основывается на природном газе, это достижение привело к тому, что счета за электричество в Британии к октябрю вырастут до 3500 фунтов за год, а в будущем году ожидается их рост до 7700 фунтов.
Крупнейшая британская газета "Дейли Мейл" задаётся вопросом, кто виноват в создавшемся положении:
https://www.dailymail.co.uk/news/article-11153269/As-price-cap-hit-7-700-year-REALLY-blame-soaring-energy-bills.html#comments
Виновником номер один уверенно назван российский президент Владимир Путин. Виновником номер два -- ковид. Почётное третье место получил британский правительственный энергетический регулятор Ofgem, который подозревается в махинациях с поставщиками. На четвёртом месте в списке находятся британские производители электроэнергии, поскольку, например, доходы "Шелл" утроились, а Harbour Energy -- крупнейший производитель нефти и газа, работающий на шельфе Соединённого Королевства, -- умножил свои доходы на 1000%. 
Комментарии под статьёй позволяют сделать вывод, что британские читатели остались не убеждёнными в том, что главным виновником происходящего роста цен на электроэнергию для домохозяйств является Владимир Путин. 

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APN.ru