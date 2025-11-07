 

Что думают американцы о старении

По данным американского Исследовательского центра Пью, только 30% американцев думают, что они действительно могут контролировать процесс старения "вообще"; но если рассматривать его составные части, то 67% считают возможным контролировать физическое здоровье и 47% - ментальное здоровье. 60% готовы контролировать физическую мобильность, и только 38% считают возможным контролировать то, как старение отражается на внешности. 27% американцев закрашивают седину и 25% подумывают это делать. 
Во всех случаях уверенность в возможности контролировать старение коррелирует с уровнем дохода: 73% обеспеченных стариков оценивают своё умственное состояние как отличное (и только 45% стариков с низким доходом); 49% обеспеченных стариков оценивают своё физическое здоровье как отличное (и только 26% стариков с низким доходом).
48% американских стариков имеют хобби, 32% занимаются каким-нибудь видом волонтёрства, 12% любят изучать что-то новое и часто это делают. 56% молятся хотя бы раз в день.
9% американцев старше 65 лет работают полный день, 7% заняты частично. Те, кто работают, чаще считают, что они приносят пользу обществу.
Уже сейчас 47-51% американцев 18-49 лет не уверены, что у них вообще будет пенсия, что им хватит денег на жизнь на пенсии. 


