81% взрослых американцев хотели бы контролировать присутствие своих детей в соцсетях
- 06.11.2023, 19:13,
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По данным
Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 81% американских взрослых считает правильным, чтобы дети могли создавать аккаунт в соцсетях только с согласился родителей (из людей старше тридцати лет -- 84%). Среди американских подростков (с 13 до 17 лет) так считают 46%.
69% взрослых американцев хотели бы устанавливать ограничения времени, которое подросткам позволено проводить в соцсетях. Среди американских подростков с этим согласны только 34%.
Относительно близки взгляды взрослых и подростков только на необходимость подтверждать свой возраст в соцсетях: это считают необходимым 71% взрослых и 56% подростков.