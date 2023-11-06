 

81% взрослых американцев хотели бы контролировать присутствие своих детей в соцсетях

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), 81% американских взрослых считает правильным, чтобы дети могли создавать аккаунт в соцсетях только с согласился родителей (из людей старше тридцати лет -- 84%). Среди американских подростков (с 13 до 17 лет) так считают 46%.
69% взрослых американцев хотели бы устанавливать ограничения времени, которое подросткам позволено проводить в соцсетях. Среди американских подростков с этим согласны только 34%. 
Относительно близки взгляды взрослых и подростков только на необходимость подтверждать свой возраст в соцсетях: это считают необходимым 71% взрослых и 56% подростков. 
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APN.ru