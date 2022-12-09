39% американцев считают, что человечество сейчас живёт в конце времён

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), катастрофические настроения довольно сильны среди взрослых американцев: 39% из них считают, что человечество сейчас живёт "в конце времён". Среди христиан так думают 47% -- а вот среди атеистов только 9%.

Республиканцы более склонны к ощущению "конца времён", чем демократы (45% vs. 33%). 55% взрослых американцев верят во второе пришествие Христа, и каждый десятый полагает, что это случится при его жизни.

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/12/08/about-four-in-ten-u-s-adults-believe-humanity-is-living-in-the-end-times/





Каждый четвёртый семейный американец указал, что в нынешнем году бывали случаи, когда он не мог позволить себе купить необходимую еду или заплатить за ипотеку; среди американцев с низким доходом таких людей больше половины (52%).

https://www.pewresearch.org/fact-tank/2022/12/07/one-in-four-u-s-parents-say-theyve-struggled-to-afford-food-or-housing-in-the-past-year/









