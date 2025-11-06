 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненая в Волгограде, Херсонской, Белгородской областях

В Волгограде украинцы ударили беспилотниками по многоэтажному жилому дому, погиб сорокавосьмилетний мирный житель. Атака ВСУ на Волгоград продолжалась около семи часов, по всему городу повреждены многоэтажки и автомобили, вспыхнул пожар в промзоне.
В Голой Пристани Херсонской области украинцы ударили по жилому кварталу, погибла семидесятишестилетняя женщина.
В Волчьей Александровке Волоконовского района Белгородской области ранена женщина.
В Волгореченске Костромской области после атаки ВСУ на день закрыли детские сады и школы, введён режим ЧС, в городе нарушена работа системы теплоснабжения.
