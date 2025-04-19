 

ВСУ атакуют российские регионы, в Курской области погибла женщина и ранен ребёнок

ВСУ атаковали дроном гражданский автомобиль с семьёй в селе Илек Курской области, погибла женщина, ранены мужчина и ребёнок, автомобиль полностью сгорел. Житель Беловского района Курской области наступил на мину "лепесток", ему оторвало стопу.
Погиб мирный житель в Голой Пристани Херсонской области, ещё один ранен. Ранен мирный житель 1951 г.р. в Новой Каховке Херсонской области.
В Белгородской области ВСУ за сутки атаковали 44 населённых пункта, были ранены два мирных жителя, множество повреждений получили автомобили, частные дома, инфраструктура.
Ранен мирный житель в Горловке, ДНР: дрон сбросил боеприпас на кладбище. Женщина ранена в Пролетарском районе Донецка.
Минобороны сообщает о десяти украинских атаках по объектам энергетики РФ за сутки.
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APN.ru