Украинцы атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Белгородской и Херсонской областях

Полицейский Андрей Юрьевич Строев, 1993 г.р., погиб
в Горловке (ДНР) при исполнении служебных обязанностей в результате обстрела со стороны ВСУ.
При обстреле центрального рынка Новой Каховки в Херсонской области погиб
мирный житель, повреждены станция техобслуживания, два бокса автозаправочной станции и магазин одежды.
Ранен
мирный житель 1955 г.р. при обстреле жилого сектора посёлка Горностаевка в Херсонской области.
Ранен
мирный житель 1973 г.р. при обстреле жилого сектора посёлка Алёшки в Херсонской области.
Ранен
мирный житель при ударе дрона по автомобилю в селе Муром Белгородской области.