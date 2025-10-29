 

Англосаксы, маркировка человеческого контента и вера в прогресс. В РФ прошёл "Диалог о фейках"

Форум "Диалог о фейках 3.0" (под эгидой ЮНЕСКО) прошёл в РФ, вот о чём говорили выступавшие:
- Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова предупредила, что англосаксы стремятся поработить мир с помощью искусственного интеллекта. По её словам, "в эпоху постправды истиной является не объективная реальность, не факты, а то, что будет заложено в модель искусственного интеллекта... Уже в среднесрочной перспективе искусственный интеллект станет главным источником знаний о событиях, о мире, об истории, да буквально обо всем". Но не только информация, а ещё и "автоматизация процессов, производств, выработки, оптимальных решений создает предпосылки для насаждения неоколониализма нового типа и закрепления неравенства государств на новом технологическом уровне". "Нужно не допустить еще и того, чтобы у людей отобрали вообще в принципе возможность использовать проверочную информацию, чтобы обученные англосаксами технологии искусственного интеллекта не заполонили мир настолько, чтобы мы не могли в принципе найти нужные данные, факты, документы, а такая угроза тоже существует", - подытожила Захарова.
- Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин отметил, что 40% файлов, загружаемых в инструменты на базе генеративного искусственного интеллекта, содержат персональную или платежную информацию, причём в абсолютном большинстве случаев, даже в России, речь идёт об инструментах на базе ChatGPT. Таким образом, констатировал Немкин, пользователи сами отдают недружественным инструментам данные, которые затем и используются при генерации дипфейков и социальной инженерии.
- Исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин рассказал, что применение нейросетей в информационной сфере стремительно растёт: "Частотность применения ИИ-саммаризации встреч на нашей платформе в первом полугодии 2025 года выросла в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом в 95% случаев ИИ-инструменты использовались для подготовки и отправки участникам резюме и договоренностей по итогам встреч, а также для фиксации результатов обсуждений для себя: сотрудники с готовностью делегируют ИИ рутинные задачи".
- Генеральный директор АНО "Диалог регионы", президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак не верит в войну и верит в прогресс: "Но я еще раз подчеркну, в основе всего этого [искусственного интеллекта] лежит человек, да, с его <...> страхами, предрассудками. Я не верю в третью мировую войну из-за развития искусственного интеллекта. Я верю в колоссальный прогресс из-за развития искусственного интеллекта".
- Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает, что маркировать имеет смысл не контент, созданный искусственным интеллектом, а контент, созданный человеком, ведь его скоро станет совсем немного: "Имеет смысл, наверное, маркировать не контент, при создании которого использовались нейротехнологии, а все-таки [контент, который] создан человеком, 100% натуральный продукт. Как знаете, сегодня на продуктовых прилавках отдельная полка фермерских продуктов. Вот я думаю, нечто подобное нас ждет в ближайшие пять-десять лет". Депутат добавил, что в будущем количество созданного людьми "натурального контента" станет незначительным. "Некоторые футурологи, визионеры говорят, что, наверное, это будет порядка 10%, а все остальное это будет так или иначе сгенерированный контент", - отметил Горелкин.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Экс-глава корпорации "Гугл" рассказал, каким видит развитие искусственного интеллекта
» Эксперт "Росатома" заявил, что уже в ближайшее десятилетие у "искусственного интеллекта" может появиться самосознание
» Американцы рассказали о своих страхах по поводу использования "искусственного интеллекта" работодателями
» МВФ хочет "беспрецедентно изменить рынок труда" с помощью "искусственного интеллекта"
» Илон Маск потребовал государственного регулирования в области искусственного интеллекта
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Грустное Рождество в Североуральске. Дождётся ли справедливости Татьяна Чёрная?

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Американцы всё меньше доверяют СМИ, каждый второй сомневается в своей способности отличить ложь от правды

  • 19:50
  • 121

Англосаксы, маркировка человеческого контента и вера в прогресс. В РФ прошёл "Диалог о фейках"

  • 17:19
  • 207
Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Как взрывалась «атомная бомба» криптоэпохи

Большинство россиян видят изменения в нравственном состоянии общества - но не своего окружения

  • 12:45
  • 301

Пелевин: налево или направо?

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской и Белгородской областях

  • 11:06
  • 321
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram