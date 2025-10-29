Англосаксы, маркировка человеческого контента и вера в прогресс. В РФ прошёл "Диалог о фейках"

Форум "Диалог о фейках 3.0" (под эгидой ЮНЕСКО) прошёл в РФ, вот о чём говорили выступавшие:

40% файлов, загружаемых в инструменты на базе генеративного искусственного интеллекта, содержат персональную или платежную информацию, причём

в абсолютном большинстве случаев, даже в России, речь идёт об инструментах на базе ChatGPT. Таким образом, констатировал Немкин, пользователи сами отдают недружественным инструментам данные, которые затем и используются при генерации дипфейков и социальной инженерии.