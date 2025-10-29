Англосаксы, маркировка человеческого контента и вера в прогресс. В РФ прошёл "Диалог о фейках"

Форум "Диалог о фейках 3.0" (под эгидой ЮНЕСКО) прошёл в РФ, вот о чём говорили выступавшие:
- Официальная представительница МИД РФ Мария Захарова предупредила
, что англосаксы стремятся поработить мир с помощью искусственного интеллекта. По её словам, "в эпоху постправды истиной является не объективная реальность, не факты, а то, что будет заложено в модель искусственного интеллекта... Уже в среднесрочной перспективе искусственный интеллект станет главным источником знаний о событиях, о мире, об истории, да буквально обо всем". Но не только информация, а ещё и "автоматизация процессов, производств, выработки, оптимальных решений создает предпосылки для насаждения неоколониализма нового типа и закрепления неравенства государств на новом технологическом уровне". "Нужно не допустить еще и того, чтобы у людей отобрали вообще в принципе возможность использовать проверочную информацию, чтобы обученные англосаксами технологии искусственного интеллекта не заполонили мир настолько, чтобы мы не могли в принципе найти нужные данные, факты, документы, а такая угроза тоже существует", - подытожила Захарова.
- Член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта "Единой России" "Цифровая Россия" Антон Немкин отметил
, что 40% файлов, загружаемых в инструменты на базе генеративного искусственного интеллекта, содержат персональную или платежную информацию, причём в абсолютном большинстве случаев, даже в России, речь идёт об инструментах на базе ChatGPT. Таким образом, констатировал Немкин, пользователи сами отдают недружественным инструментам данные, которые затем и используются при генерации дипфейков и социальной инженерии.
- Исполнительный директор "МТС Линк" Павел Потехин рассказал
, что применение нейросетей в информационной сфере стремительно растёт: "Частотность применения ИИ-саммаризации встреч на нашей платформе в первом полугодии 2025 года выросла в 14 раз по сравнению с аналогичным периодом 2024 года. При этом в 95% случаев ИИ-инструменты использовались для подготовки и отправки участникам резюме и договоренностей по итогам встреч, а также для фиксации результатов обсуждений для себя: сотрудники с готовностью делегируют ИИ рутинные задачи".
- Генеральный директор АНО "Диалог регионы", президент Международной ассоциации по фактчекингу Владимир Табак
не верит в войну и верит в прогресс
: "Но я еще раз подчеркну, в основе всего этого [искусственного интеллекта] лежит человек, да, с его <...> страхами, предрассудками. Я не верю в третью мировую войну из-за развития искусственного интеллекта. Я верю в колоссальный прогресс из-за развития искусственного интеллекта".
- Первый зампред комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин считает
, что маркировать имеет смысл не контент, созданный искусственным интеллектом, а контент, созданный человеком, ведь его скоро станет совсем немного: "Имеет смысл, наверное, маркировать не контент, при создании которого использовались нейротехнологии, а все-таки [контент, который] создан человеком, 100% натуральный продукт. Как знаете, сегодня на продуктовых прилавках отдельная полка фермерских продуктов. Вот я думаю, нечто подобное нас ждет в ближайшие пять-десять лет". Депутат добавил, что в будущем количество созданного людьми "натурального контента" станет незначительным. "Некоторые футурологи, визионеры говорят, что, наверное, это будет порядка 10%, а все остальное это будет так или иначе сгенерированный контент", - отметил Горелкин.