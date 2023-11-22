Американцы рассказали о своих страхах по поводу использования "искусственного интеллекта" работодателями

По данным Исследовательского центра Пью, 71% американцев отрицательно относятся к возможности, что окончательное решение о приёме на работу будет принимать "искусственный интеллект". 70% не хотели бы, чтобы ИИ анализировал выражения лиц сотрудников. 61% опасаются слежки ИИ за сотрудниками во время работы, в том числе сколько времени они проводят за рабочим столом и как часто берут перерывы. 39% в целом не хотели бы, чтобы результаты их работы оценивал "искусственный интеллект", но 31% на это согласны. 45% согласны на то, чтобы ИИ отмечал их присутствие на работе, а 43 не против, если ИИ будет отслеживать их поведение как водителей во время рабочих поездок.

67% американцев опасаются, что правительственное регулирование ИИ будет недостаточным, а 52% скорее озабочены развитием этих технологий, чем рады им. Но при этом 57% не прочь переложить на ИИ домашние заботы, и лишь 19% озабочены увеличением роли технологий "искусственного интеллекта" в этой сфере.

В целом американцы боятся исчезновения "человеческого фактора", вытеснения людей из ряда профессий и возрастания угрозы вмешательства в частную жизнь.