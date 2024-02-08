 

Эксперт "Росатома" заявил, что уже в ближайшее десятилетие у "искусственного интеллекта" может появиться самосознание

 

Самосознание у искусственного интеллекта может появиться в ближайшее десятилетие, причем и на классических компьютерах на кремниевых процессорах, заявил сооснователь Российского квантового центра, советник генерального директора госкорпорации "Росатом" Руслан Юнусов, который является одним из создателей отечественного квантового компьютера.

"По-настоящему сильный искусственный интеллект, способный себя осознать, может быть построен на квантовом компьютере, потому что квантовый компьютер чем-то похож на ассоциативную модель работы человеческого мозга. Однако самосознание у ИИ вполне может появиться и на классическом компьютере на кремниевых процессорах при условии кратного увеличения мощности вычислительной системы и существенного повышения эффективности используемых математических алгоритмов. Вероятность появления сознания у ИИ в ближайшее десятилетие уже не пренебрежимо мала. Это действительно может произойти".


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APN.ru