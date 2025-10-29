 

Большинство россиян видят изменения в нравственном состоянии общества - но не своего окружения

По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, большинство россиян отмечают изменения в нравственном состоянии общества за последние годы. 30% опрошенных считают, что это положительные изменения, 33% - что отрицательные; лишь 29% россиян считают, что изменений нету. В то же время 55% россиян говорят, что лично в их окружении морально-нравственный климат не изменился. Таким образом, изменения в морали люди склонны оценивать на расстоянии.
По выкладкам ВЦИОМа, 74% россиян считают, что поддержание благоприятного морально-нравственного климата в обществе невозможно без участия государства. При этом чем оптимистичнее восприятие нравственного климата в обществе - тем выше запрос на решение проблемы «сверху».
