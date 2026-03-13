ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской областях, ЛНР

Следственный комитет РФ сообщает, что в результате удара ВСУ по больнице в ДНР погибли 10 медиков (ранее было известно о восьми погибших), ещё 10, в том числе 9 медиков, ранены, больница разрушена.

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области при атаке БПЛА противника на гражданский автомобиль, который двигался по трассе, ранен мужчина 1956 г.р. В Днепрорудном также атакованы два гражданских автомобиля, погибла женщина 1959 г.р., ранен мужчина 1946 г.р. Ведётся обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара.



В Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, ранены трое женщин 1955, 1961 и 1964 г.р. и двое мужчин 1960 и 1966 г.р. В Днепрянах ранена женщина 1986 г.р.

В Белгородской области на автодороге Никольское - Таврово дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, ранены два человека. В селе Бутово при атаке дрона ВСУ на магазин ранена супружеская пара, в Грайвороне атакой дрона повреждён историко-краеведческий музей. В Маломихайловке ВСУ атаковали социальный объект, ранены две женщины.

В Перевальске, ЛНР, украинцы ударили по многоквартирному дому, ранены два человека.

Ночью произошла атака ВСУ на Севастополь, в ряде домов выбиты стекла, повреждены крыши, в пригороде Севастополя загорелся участок леса площадью в 1,5 тысячи квадратных метров.

В Краснодарском крае повреждены две квартиры и четыре автомобиля в Темрюке, четыре частных дома в Холмском.

В Брянской области атаковано село Воронок, повреждены пять автомобилей.











