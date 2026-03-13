 

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской областях, ЛНР

 

Следственный комитет РФ сообщает, что в результате удара ВСУ по больнице в ДНР погибли 10 медиков (ранее было известно о восьми погибших), ещё 10, в том числе 9 медиков, ранены, больница разрушена.

В Васильевском муниципальном округе Запорожской области при атаке БПЛА противника на гражданский автомобиль, который двигался по трассе, ранен мужчина 1956 г.р. В Днепрорудном также атакованы два гражданских автомобиля, погибла женщина 1959 г.р., ранен мужчина 1946 г.р. Ведётся обстрел города-спутника ЗАЭС Энергодара.

В Новой Каховке Херсонской области украинский дрон атаковал гражданский автомобиль, ранены трое женщин 1955, 1961 и 1964 г.р. и двое мужчин 1960 и 1966 г.р. В Днепрянах ранена женщина 1986 г.р.

В Белгородской области на автодороге Никольское - Таврово дрон ВСУ атаковал пассажирский автобус, ранены два человека. В селе Бутово при атаке дрона ВСУ на магазин ранена супружеская пара, в Грайвороне атакой дрона повреждён историко-краеведческий музей. В Маломихайловке ВСУ атаковали социальный объект, ранены две женщины.

В Перевальске, ЛНР, украинцы ударили по многоквартирному дому, ранены два человека.

Ночью произошла атака ВСУ на Севастопольв ряде домов выбиты стекла, повреждены крыши, в пригороде Севастополя загорелся участок леса площадью в 1,5 тысячи квадратных метров.

В Краснодарском крае повреждены две квартиры и четыре автомобиля в Темрюке, четыре частных дома в Холмском.

В Брянской области атаковано село Воронок, повреждены пять автомобилей. 




ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Запорожской, Херсонской, Белгородской областях, ДНР
» ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в Брянской, Херсонской, Белгородской, Запорожской областях, Чувашии
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Белгородской, Запорожской, Херсонской областях, ДНР, ЛНР
» ВСУ атакуют российские регионы, раненые в Брянске, Херсонской области, ДНР
» 5 человек ранены в Белгородской области, 4 в Херсонской
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи \

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Искусственный интеллект должен был облегчить работу, но увеличил её

  • 14:22
  • 255

В Госдуме ожидают "продолжения прежних треков", Зеленский заявил, что компромиссов относительно территории не будет

  • 13:22
  • 284

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Запорожской, Херсонской, Белгородской областях, ЛНР

  • 12:07
  • 365

В ХМАО усилился контроль над мигрантами, лишения приобретённого гражданства участились в 4 раза

  • 11:29
  • 302

Подойти к Горнальскому монастырю, чтобы оценить разрушения, до сих пор невозможно из-за атак ВСУ

  • 09:08
  • 312
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Telegram