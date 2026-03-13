В нескольких регионах РФ у крестьян изымают и уничтожают скот, люди не видят для этого законных оснований

В нескольких регионах России сельские жители заявили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллёзом. Об этих случаях сообщают
в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Крестьяне отмечают, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а убитые коровы были здоровыми. В Новосибирской области протесты начались сразу в нескольких населённых пунктах: в Козихе, Новопичугове, Лукошине и Новоключах. Жители требуют показать документы о введении карантина и результаты анализов. По их словам, чиновники не объясняют, почему на убой отправляют животных без явных признаков болезни и не предъявляют документы.
Эксперты отмечают, что пастереллёз не является
особо опасной инфекцией и основанием для изъятия и уничтожения животного. Это заболевание регулярно появляется в хозяйствах, от него ведут вакцинацию, оно хорошо лечится.
Альтернативная, официально не подтверждённая точка зрения некоторых фермеров заключается в следующем: регион "Западная Сибирь - Урал" только в прошлом году признан свободным от ящура
, что приносит определённое преимущество при продаже животноводческой продукции в зарубежные страны. Люди предполагают
, что заболевший скот в действительности мог быть болен не пастереллёзом, а ящуром, который является особо опасной инфекцией скота, довольно трудно вылечивается, и в этих случаях скот в очаге заболевания действительно зачастую уничтожают. В то же время они жалуются на изъятие и уничтожение, без какой-либо предварительной проверки, совершенно здоровых животных.
После жалоб жителей села Козиза Следственный комитет начал проверку деятельности чиновников новосибирского Минсельхоза.