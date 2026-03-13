 

В нескольких регионах РФ у крестьян изымают и уничтожают скот, люди не видят для этого законных оснований

В нескольких регионах России сельские жители заявили о массовом изъятии и уничтожении коров под предлогом борьбы с пастереллёзом. Об этих случаях сообщают в Пензенской и Новосибирской областях, а также в Алтайском крае. Крестьяне отмечают, что им не показали справок, подтверждающих заболевания животных, а убитые коровы были здоровыми. В Новосибирской области протесты начались сразу в нескольких населённых пунктах: в Козихе, Новопичугове, Лукошине и Новоключах. Жители требуют показать документы о введении карантина и результаты анализов. По их словам, чиновники не объясняют, почему на убой отправляют животных без явных признаков болезни и не предъявляют документы.
Эксперты отмечают, что пастереллёз не является особо опасной инфекцией и основанием для изъятия и уничтожения животного. Это заболевание регулярно появляется в хозяйствах, от него ведут вакцинацию, оно хорошо лечится.
Альтернативная, официально не подтверждённая точка зрения некоторых фермеров заключается в следующем: регион "Западная Сибирь - Урал" только в прошлом году признан свободным от ящура, что приносит определённое преимущество при продаже животноводческой продукции в зарубежные страны. Люди предполагают, что заболевший скот в действительности мог быть болен не пастереллёзом, а ящуром, который является особо опасной инфекцией скота, довольно трудно вылечивается, и в этих случаях скот в очаге заболевания действительно зачастую уничтожают. В то же время они жалуются на изъятие и уничтожение, без какой-либо предварительной проверки, совершенно здоровых животных. 
После жалоб жителей села Козиза Следственный комитет начал проверку деятельности чиновников новосибирского Минсельхоза. 
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или \

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

США из режима \

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Искусственный интеллект должен был облегчить работу, но увеличил её

В Госдуме ожидают "продолжения прежних треков", Зеленский заявил, что компромиссов относительно территории не будет

ВСУ атакуют российские регионы, погибшие и раненые в ДНР, Запорожской, Белгородской, Херсонской, Курской областях, ЛНР, Брянске

В ХМАО усилился контроль над мигрантами, лишения приобретённого гражданства участились в 4 раза

