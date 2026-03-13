 

Искусственный интеллект должен был облегчить работу, но увеличил её

 

Данные исследования ActivTrak, на которые ссылается "Уолл-стрит Джорнал", демонстрируют увеличение плотности, скорости и сложности выполняемой сотрудниками работы в тех компаниях, которые внедряют ИИ. Исследование охватывает 1111 работодателя и более чем 443 млн часов работы 164 000 сотрудников. Методика исследования подразумевает мониторинг цифровой активности сотрудников за 180 дней, которые как предшествуют, так и следуют за моментом начала внедрения технологий ИИ в конкретной организации.

Интенсивность работы после начала использования ИИ возрастает почти по всем критериям деятельности. Затраты времени на работу с почтовыми сообщениями и в чатах выросли более чем вдвое, интенсивность работы с корпоративными приложениями увеличилась на 94%. При этом доля периодов непрерывной сосредоточенной работы над одним заданием сократилась в результате внедрения ИИ в среднем на 9%, что указывает на ухудшение условий труда с точки зрения возможности сконцентрироваться на каком-то сложном вопросе. Те компании, которые не стали переходить на ИИ, подобных изменений не демонстрируют.

 

 

 

По мнению авторов исследования, внедрение ИИ в моменте позволяет освободить какое-то время, но оно моментально загружается другой работой. Прошедшие через этап внедрения ИИ в бизнес-процессах работодатели также отмечают, что повышение производительности труда автоматически мотивирует их выполнять больше работы, а не высвобождать время сотрудников для отдыха, хотя в перспективе это грозит накоплением усталости, ростом количества ошибок, эмоциональным выгоранием и ухудшением результатов труда.


