 

62% россиян хотели бы отзывать персональные данные из интернета

Согласно данным опроса ВЦИОМа, 83% россиян хотя бы иногда используют интернет, и 68% знают, что интернет-ресурсы собирают их персональные данные. 58% считают, что доступ третьих лиц к их персональным данным может нести личную угрозу для них. В особенности этой угрозой озабочены граждане 35-49 лет, в этой возрастной категории её опасаются до 72% опрошенных. 
 
 
Таким образом, большинство россиян положительно оценивают возможные изменения в закон о персональных данных: дать гражданам право отзывать согласие на использование персональных данных по упрощённой процедуре и обязанность интернет-сервисов удалить личную информацию в течение трёх дней поддерживают 62% опрошенных. 
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APN.ru