Россияне не готовы больше платить, чтобы предотвратить изменение климата
- 30.09.2020, 19:41,
- Новости
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Согласно исследованию
ВЦИОМа, 93% россиян признают, что климат на планете меняется, и 57% опрошенных признают влияние этих изменений на их жизнь.
Однако лишь 52% россиян считают, что изменение климата -- действительно значимая проблема.
И до 76% опрошенных граждан России не готовы больше платить за товары и услуги, даже при условии, что средства пойдут на внедрение альтернативных источников энергии. Россияне (68%) считают, что "экологический налог" на предприятия -- это стремление ЕС получать дополнительное финансирование.
Зато 94% россиян согласились поддержать инициативу сажать деревья для сокращения выбросов углекислого газа и сами приняли бы участие в подобной акции.