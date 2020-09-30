Россияне не готовы больше платить, чтобы предотвратить изменение климата

Согласно исследованию ВЦИОМа, 93% россиян признают, что климат на планете меняется, и 57% опрошенных признают влияние этих изменений на их жизнь.

Однако лишь 52% россиян считают, что изменение климата -- действительно значимая проблема.

И до 76% опрошенных граждан России не готовы больше платить за товары и услуги, даже при условии, что средства пойдут на внедрение альтернативных источников энергии. Россияне (68%) считают, что "экологический налог" на предприятия -- это стремление ЕС получать дополнительное финансирование.

Зато 94% россиян согласились поддержать инициативу сажать деревья для сокращения выбросов углекислого газа и сами приняли бы участие в подобной акции.



