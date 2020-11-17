 

64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе

Согласно опросу ВЦИОМа, 64% россиян -- чаще всего это респонденты в возрасте старше 45 лет -- считают, что именно Российская Федерация сыграла основную роль в урегулировании конфликта и заключении мирного соглашения по Нагорному Карабаху. При этом люди более младшего возраста чаще считают роль России второстепенной.
 
Абсолютное большинство россиян -- 81% -- воспринимают известие о прекращении военных действий в Карабахе положительно. При этом 43% опрошенных считают, что война в этом регионе всё равно возобновится, рано или поздно. 
 
Внимательно следят за происходящим в Карабахе лишь 19% россиян, в основном это люди за 60.
26%, чаще молодёжь, вовсе не интересуются этими событиями. 
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APN.ru