64% россиян считают, что Россия сыграла решающую роль в урегулировании конфликта в Карабахе

Согласно опросу ВЦИОМа , 64% россиян -- чаще всего это респонденты в возрасте старше 45 лет -- считают, что именно Российская Федерация сыграла основную роль в урегулировании конфликта и заключении мирного соглашения по Нагорному Карабаху. При этом люди более младшего возраста чаще считают роль России второстепенной.

Абсолютное большинство россиян -- 81% -- воспринимают известие о прекращении военных действий в Карабахе положительно. При этом 43% опрошенных считают, что война в этом регионе всё равно возобновится, рано или поздно.

Внимательно следят за происходящим в Карабахе лишь 19% россиян, в основном это люди за 60.

26%, чаще молодёжь, вовсе не интересуются этими событиями.