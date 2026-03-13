 

В Госдуме ожидают "продолжения прежних треков", Зеленский заявил, что компромиссов относительно территории не будет

Украина продолжает развивать свою военно-химическую программу при участии зарубежных стран, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. По словам Тарабрина, оказывающие помощь Киеву страны занимаются укреплением его потенциала в радиационной, химической и биологической области. "Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории, которые занимались полукустарным производством токсичных химикатов для их последующего применения против гражданского населения и военнослужащих РФ", - рассказал дипломат. По его информации, готовятся провокации с использованием химоружия с целью обвинить бойцов ВС РФ.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что ждёт "определённых действий, договорённостей о продолжении переговоров [с Украиной]". По словам Чепы, договориться предстоит, прежде всего, о месте новой встречи. "Темы остаются прежними — шаг за шагом мы двигаемся к урегулированию. Ничего нового не будет, только продолжение прежних треков", - сказал депутат Чепа.

Киев не будет искать компромиссы ценой территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Украина уже будто бы допустила множество компромиссов в переговорах с Россией, и завершение конфликта на приемлемых для России условиях может стать «исторической ошибкой».

"Росатом" допустил поставки электроэнергии Запорожской АЭС Украине "на определённых условиях", заявление сделано на фоне усиления украинских обстрелов Энергодара и прилегающей к ЗАЭС территории.
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

Перевёрнутая пирамида. Критика эссе Дарио Амодеи "Отрочество технологии"

Capre oleum, или "Скорей решай, как тратить!"

США смещают свои планы глобального подстрекательства на Ближний Восток

Обратная сторона консерватизма

США из режима "Сделка" перешли в режим "Игра"

  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Трамп как авантюрный хирург-марионетка мирового организма

