Украина продолжает развивать свою военно-химическую программу при участии зарубежных стран, заявил постоянный представитель РФ при Организации по запрещению химического оружия Владимир Тарабрин. По словам Тарабрина, оказывающие помощь Киеву страны занимаются укреплением его потенциала в радиационной, химической и биологической области. "Российские военные находят на оставленных ВСУ позициях брошенные лаборатории, которые занимались полукустарным производством токсичных химикатов для их последующего применения против гражданского населения и военнослужащих РФ", - рассказал дипломат. По его информации, готовятся провокации с использованием химоружия с целью обвинить бойцов ВС РФ.

Депутат Госдумы Алексей Чепа заявил, что ждёт "определённых действий, договорённостей о продолжении переговоров [с Украиной]". По словам Чепы, договориться предстоит, прежде всего, о месте новой встречи. "Темы остаются прежними — шаг за шагом мы двигаемся к урегулированию. Ничего нового не будет, только продолжение прежних треков", - сказал депутат Чепа.

Киев не будет искать компромиссы ценой территории, заявил президент Украины Владимир Зеленский. По его мнению, Украина уже будто бы допустила множество компромиссов в переговорах с Россией, и завершение конфликта на приемлемых для России условиях может стать «исторической ошибкой».

