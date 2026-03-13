В ХМАО усилился контроль над мигрантами, лишения приобретённого гражданства участились в 4 раза

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил об усилении контроля над легализовавшимися мигрантами, по итогам 2025 года количество решений о лишении мигрантов приобретенного гражданства выросло в регионе в четыре раза. Губернатор отметил
, что Югра долго входила в число субъектов с наиболее высокими показателями миграционного притока, при этом «их [мигрантов] намерения совершенно другие — пустить здесь свои корни, но не утруждать себя тем, чтобы вносить вклад в экономику нашего региона, нашей страны. Многие из этих людей нарушают российское законодательство. Они либо вообще не работают, либо, получив место, покидают его и уходят из поля зрения миграционных служб, а затем попадают в криминальные сводки». В то же время в регионе существовала порочная практика в системе образования: дети новых россиян учились в югорских школах до 9–10 классов, затем уезжали на родину, экстерном сдавали экзамены и возвращались с аттестатами отличников для поступления в российские колледжи и вузы. Всё это потребовало системных мер, и, по итогам 2025 года, число иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт, в Югре сократилось на 13%, количество оформленных разрешений на временное проживание уменьшилось в два раза, а выданных видов на жительство — на 34%.
По данным телеграм-канала "Многонационал", в Ленобласти уроженец Киргизии, "за неподобающую одежду" ударивший ножом в живот семнадцатилетнего студента (причинён тяжкий вред здоровью), получил всего два года условно
.