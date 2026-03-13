 

В ХМАО усилился контроль над мигрантами, лишения приобретённого гражданства участились в 4 раза

Губернатор ХМАО Руслан Кухарук объявил об усилении контроля над легализовавшимися мигрантами, по итогам 2025 года количество решений о лишении мигрантов приобретенного гражданства выросло в регионе в четыре раза. Губернатор отметил, что Югра долго входила в число субъектов с наиболее высокими показателями миграционного притока, при этом «их [мигрантов] намерения совершенно другие — пустить здесь свои корни, но не утруждать себя тем, чтобы вносить вклад в экономику нашего региона, нашей страны. Многие из этих людей нарушают российское законодательство. Они либо вообще не работают, либо, получив место, покидают его и уходят из поля зрения миграционных служб, а затем попадают в криминальные сводки». В то же время в регионе существовала порочная практика в системе образования: дети новых россиян учились в югорских школах до 9–10 классов, затем уезжали на родину, экстерном сдавали экзамены и возвращались с аттестатами отличников для поступления в российские колледжи и вузы. Всё это потребовало системных мер, и, по итогам 2025 года, число иностранных граждан, поставленных на миграционный учёт, в Югре сократилось на 13%, количество оформленных разрешений на временное проживание уменьшилось в два раза, а выданных видов на жительство — на 34%.
 
Во Владимире мигрант, по заданию иностранного куратора, поджёг оборудование базовой станции сотовой связи. 
В Нижегородской области Лысковский суд вынес приговор по делу бывшего начальника районного отдела ГИБДД Владимира Маракулина. Он помогал представителям национальных диаспор избегать ответственности за нарушение ПДД. В том числе он спас от наказания несовершеннолетнего родственника своего знакомого, который ездил на автомобиле без прав. Маракулин получил три года колонии общего режима. Известно, что он купил себе автомобиль "БМВ" за 2,5 млн рублей и оформил его на близкого родственника. 
По данным телеграм-канала "Многонационал", в Ленобласти уроженец Киргизии, "за неподобающую одежду" ударивший ножом в живот семнадцатилетнего студента (причинён тяжкий вред здоровью), получил всего два года условно.
