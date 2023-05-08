65% россиян считают День Победы самым важным праздником

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По данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, 65% граждан России считают самым важным праздником страны День Победы. Но так было не всегда, а с 2018 года. С 2006 по 2018 год большинство россиян считали главным праздником страны Новый год. 
В восприятии 63% граждан День Победы связан с военным парадом, у 58% -- с георгиевской ленточкой, у 54% -- с "Бессмертным полком", у 45% -- с вечным огнём, у 43% -- с военными песнями, у 38% -- с салютом.
Родственники — участники Великой Отечественной войны есть в семьях у девяти из десяти россиян (89%).

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APN.ru