 

В организации рабовладельческого скам-центра в Мьянме участвовали украинцы и среднеазиаты

 

В числе организаторов скам-центров в Мьянме, воровавших россиянок в рабство в Мьянме и Камбодже, оказались уроженцы Украины и Средней Азии, сообщает Рен-ТВ. Одна из жертв на условиях анонимности рассказала, что её в мошеннический кол-центр заманила украинка Карина Шрамко, а руководителем вербовщицы является Нематулло Абдуллоев. Также пострадавшая отметила, что преступники целенаправленно охотятся за русскими девушками.

17 октября организаторы некоторых скам-центров были арестованы, удалось спасти множество жертв преступников, однако возможно, что несколько десятков россиян ещё находятся в рабстве. 

 

Профессор Университета Манитобы Радика Десаи рассказала "Ленте.ру", что в Канаде «было создано несколько аналитических центров, финансирующих украинские исследования. Как правило, они продвигают крайне националистическую, проукраинскую повестку». Такие центры получают крупные гранты, а мнения крайне правых представителей украинской общины публикуются в СМИ. 

 

Видеохостинг "Ютуб" заблокировал крупнейший канал на португальском языке Guerra Patriótica о событиях Великой Отечественной войны и Победе Советского Союза над фашизмом. Автор канала, историк и профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилью указал на отсутствие оснований такого решения.

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Сводки из осаждённой Франции

Сводки из осаждённой Франции

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Бесславные могильщики «демократической усталости»

Соблазнение Молдовы

Соблазнение Молдовы

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Через Соловецкий монастырь пролегает ось русской истории

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Политическое золотоордынство – угроза государственной безопасности России: историографический аспект

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

Либеральный диктат в университетах: Россия не должна пойти по пути США

История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

