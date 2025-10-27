В числе организаторов скам-центров в Мьянме, воровавших россиянок в рабство в Мьянме и Камбодже, оказались уроженцы Украины и Средней Азии, сообщает Рен-ТВ. Одна из жертв на условиях анонимности рассказала, что её в мошеннический кол-центр заманила украинка Карина Шрамко, а руководителем вербовщицы является Нематулло Абдуллоев. Также пострадавшая отметила, что преступники целенаправленно охотятся за русскими девушками.

17 октября организаторы некоторых скам-центров были арестованы, удалось спасти множество жертв преступников, однако возможно, что несколько десятков россиян ещё находятся в рабстве.

Профессор Университета Манитобы Радика Десаи рассказала "Ленте.ру", что в Канаде «было создано несколько аналитических центров, финансирующих украинские исследования. Как правило, они продвигают крайне националистическую, проукраинскую повестку». Такие центры получают крупные гранты, а мнения крайне правых представителей украинской общины публикуются в СМИ.

Видеохостинг "Ютуб" заблокировал крупнейший канал на португальском языке Guerra Patriótica о событиях Великой Отечественной войны и Победе Советского Союза над фашизмом. Автор канала, историк и профессор Федерального университета Рио-де-Жанейро Жуан Питилью указал на отсутствие оснований такого решения.

