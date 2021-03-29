В Мьянме за время протестов убито уже более 450 человек

В субботу во время разгона протестов в разных городах Мьянмы погибли, по меньшей мере, 102 человека.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. С того самого времени жители республики выходят на протесты, которые жестоко пресекаются силами безопасности.