 

В Мьянме за время протестов убито уже более 450 человек

 
Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля достигло 459 человек, сообщила Ассоциация помощи политическим заключённым в Мьянме. Задержаны 2 559 граждан, в отношении 119 выдан ордер на арест.

В субботу во время разгона протестов в разных городах Мьянмы погибли, по меньшей мере, 102 человека.

Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. С того самого времени жители республики выходят на протесты, которые жестоко пресекаются силами безопасности.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что в Кремле "очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения... Мы самым тщательным образом отслеживаем развитие ситуации в Мьянме". 
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APN.ru