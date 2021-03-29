В Мьянме за время протестов убито уже более 450 человек

Число погибших в результате столкновений между участниками акций протеста и сотрудниками силовых ведомств в Мьянме с 1 февраля достигло 459 человек, сообщила
Ассоциация помощи политическим заключённым в Мьянме. Задержаны 2 559 граждан, в отношении 119 выдан ордер на арест.
В субботу во время разгона протестов в разных городах Мьянмы погибли, по меньшей мере, 102 человека.
Мьянманские военные 1 февраля объявили о введении чрезвычайного положения на год и смещении руководства страны. С того самого времени жители республики выходят на протесты, которые жестоко пресекаются силами безопасности.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал
, что в Кремле "очень обеспокоены в связи с растущим количеством жертв среди гражданского населения... Мы самым тщательным образом отслеживаем развитие ситуации в Мьянме".