138 демонстрантов убиты в Мьянме

Число убитых демонстрантов после захвата военными власти в Мьянме возросло до 138 человек, среди них есть женщины и дети.

Военный переворот в Мьянме произошёл 1 февраля. Главнокомандующий вооружёнными силами Мин Аунг Хлайну сосредоточил в своих руках законодательную, исполнительную и судебную власти. Военные объявили чрезвычайное положение сроком на один год и задержали госсоветника Мьянмы Аун Сан Су Чжи, президента Вин Мьина, а также других высокопоставленных чиновников за "фальсификацию выборов" 8 ноября 2020 года.

Действия военных вызвали волну протестов, которые военный режим жестко подавляет, в двух районах столицы введено военное положение.