Британия выделит ещё 10 млн фунтов на охрану мечетей

Британские власти намерены выделить дополнительные 10 млн фунтов стерлингов (около $13,3 млн) на расширение мер безопасности в мечетях и мусульманских центрах "для защиты от преступлений и нападений на почве ненависти". Средства пойдут на установку систем видеонаблюдения и сигнализации, возведение ограждений и оплату услуг охраны. При этом в прошлом году правительство выделило на обеспечение безопасности мечетей 29,4 млн фунтов стерлингов (около $39,2 млн). По данным правительства, с марта 2024 года по март 2025 года количество преступлений на почве ненависти к мусульманам выросло на 19%.

5 сентября 2025 года министром внутренних дел Британии назначена пакистанка Шабана Махмуд. До этого она была министром юстиции в правительстве лейбористов. Год назад она выпустила из британских тюрем 1100 заключённых, отбывших половину своего срока, - в том числе насильников, - ссылаясь на то, что тюрьмы переполнены.



