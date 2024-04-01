Энергетические гиганты зарабатывают сотни миллиардов фунтов на фоне падения уровня жизни в Британии

British Gas, Shell и BP. Так, с 2020 года Shell получила мировую прибыль в размере 38,4 млрд фунтов стерлингов, BP - 38,4 млрд фунтов стерлингов, а владелец British Gas Centrica - 7,4 млрд фунтов стерлингов. Норвежский государственный энергетический гигант Equinor, на долю которого приходится более четверти добываемого в Британии газа, за эти четыре года заработал по всему миру 117,4 миллиарда фунтов стерлингов. Руководители энергетических компаний получают ежегодную зарплату в размере до 8 миллионов фунтов стерлингов. Энергетические гиганты получили прибыль в размере 420 миллиардов фунтов стерлингов всего за четыре года, в то время как миллионы британцев борются с растущей стоимостью жизни, пишет "Дейли Мейл" . Война на Украине и отказ от российского газа сыграл на руку таким компаниям, как2020 года Shell получила мировую прибыль в размере 38,4 млрд фунтов стерлингов, BP - 38,4 млрд фунтов стерлингов, а владелец British Gas Centrica - 7,4 млрд фунтов стерлингов. Норвежский государственный энергетический гигант Equinor, на долю которого приходится более четверти добываемого в Британии газа, за эти четыре года заработал по всему миру 117,4 миллиарда фунтов стерлингов. Руководители энергетических компаний получают ежегодную зарплату в размере до 8 миллионов фунтов стерлингов.

В то же время розничный сектор Британии в совокупности потерял 4 миллиарда фунтов стерлингов за четыре года. Средний лимит цен на энергоносители, установленный регулятором Ofgem, составлял 1179 фунтов стерлингов в год в период с октября 2019 года по март 2020 года, а затем вырос до 1928 фунтов стерлингов в год в период с 1 января по 31 марта этого года.