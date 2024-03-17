Преступники зарабатывают до 2 млн долларов в день, перевозя мигрантов через Ла-Манш в Британию

Преступные группировки зарабатывают вплоть до 1,6 миллиона фунтов стерлингов (2 млн долларов) в день на небольших лодках, пересекающих границу Великобритании. Так, 4 марта таким образом к берегам Британии были доставлены 401 человек (для 2024 года это пока рекорд), и каждый в среднем заплатил контрабандистам 4000 фунтов.

Более 40 000 мигрантов прибыли в Британию на лодках через канал с тех пор, как Риши Сунак стал премьер-министром, хотя остановить их было одним из пяти ключевых обещаний, которые он дал в начале своего премьерства. Британские лейбористы считают , что они могут "расправиться с контрабандистами" и тем исправить положение.











