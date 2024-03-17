 

Преступники зарабатывают до 2 млн долларов в день, перевозя мигрантов через Ла-Манш в Британию

 
Преступные группировки зарабатывают вплоть до 1,6 миллиона фунтов стерлингов (2 млн долларов) в день на небольших лодках, пересекающих границу Великобритании. Так, 4 марта таким образом к берегам Британии были доставлены 401 человек (для 2024 года это пока рекорд), и каждый в среднем заплатил контрабандистам 4000 фунтов.
Более 40 000 мигрантов прибыли в Британию на лодках через канал с тех пор, как Риши Сунак стал премьер-министром, хотя остановить их было одним из пяти ключевых обещаний, которые он дал в начале своего премьерства. Британские лейбористы считают, что они могут "расправиться с контрабандистами" и тем исправить положение.



ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:
» Число нелегальных мигрантов, за год приплывших на лодках в Британию, приближается к 50 000
» За прошлый год в Британию приехало более миллиона легальных иммигрантов
» В этом январе в Британию уже приплыли на лодках в шесть раз больше мигрантов, чем в прошлом
» Франция начала стрелять в мигрантов резиновыми пулями
» Британия потратит четверть миллиарда фунтов на то, чтобы попытаться не допустить мигрантов
Материал недели
Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Благодаря Крылову исчезли родимые пятна русского национализма

Публикации
Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Позывной «Пассажир». Торжество прохановского символизма

Роль НАТО для США будет иной?

Роль НАТО для США будет иной?

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Дроны и цели. Почему волонтёры не выигрывают войны

Россию тестируют инфопробросами

Россию тестируют инфопробросами

Война архетипов

Война архетипов

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

«Прогнать чертей» Константина Крылова. Двадцать лет спустя

Главные темы
Выборы президента РФ Госдума РФ Интернет Коррупция Новые законы Правительство
все темы →
Рейтинги
  • Самое читаемое
  • Все за сегодня
История моего пятидесятисемитства

История моего пятидесятисемитства

Уроки Навального

Уроки Навального

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Всё, что вы хотели знать о педофилии, но боялись спросить

Серебренников: режиссерская трагедия

Серебренников: режиссерская трагедия

Конфигурация российской власти. Продолжение

Преступники зарабатывают до 2 млн долларов в день, перевозя мигрантов через Ла-Манш в Британию

  • 11:23
  • 163

Два человека погибли в результате обстрелов Белгорода и Кубани, в Москве была ограничена работа трёх аэропортов

  • 11:08
  • 189

Украинцы атакуют российские регионы, Европарламент проголосовал за передачу Украине ракет "Таурус"

  • 21:10
  • 330

О «формуле мира» киевских наци, швейцарских «мирных конференциях» и реальной основе переговоров

Пожар на Сызранском НПЗ, в Белгородской области двое погибших, 9 раненых

  • 10:07
  • 406

Вышла книга Константина Крылова "Украинское счастье"

  • 18:53
  • 533
АПН в соцсетях
  • Вконтакте
  • Facebook
  • Twitter
APN.ru