Государственные заимствования Британии достигли рекордных цифр
с 1993 года (когда сопоставимые показатели впервые начали учитываться). В феврале правительство Британии, чтобы покрыть субсидии на оплату счетов за электроэнергию, заимствовало 16,7 миллиардов фунтов стерлингов, при том что налоги растут, и большинство экономистов ожидали, что заимствования составят 11,7 млрд.
На каждые девять миль британских дорог одна миля находится в плачевном состоянии; ожидается
, что ремонт британских дорог займёт одиннадцать лет и потребует 14 миллиардов фунтов стерлингов.