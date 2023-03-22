 

Британские правительственные заимствования ставят новые рекорды

Государственные заимствования Британии достигли рекордных цифр с 1993 года (когда сопоставимые показатели впервые начали учитываться). В феврале правительство Британии, чтобы покрыть субсидии на оплату счетов за электроэнергию, заимствовало 16,7 миллиардов фунтов стерлингов, при том что налоги растут, и большинство экономистов ожидали, что заимствования составят 11,7 млрд.
 
На каждые девять миль британских дорог одна миля находится в плачевном состоянии; ожидается, что ремонт британских дорог займёт одиннадцать лет и потребует 14 миллиардов фунтов стерлингов. 
 
Также больше ожидаемого в Британии выросла инфляция
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APN.ru