 

Ивановский завод тяжёлого станкостроения возвращён в собственность государства

 

Верховный суд отменил решения апелляционного и кассационного судов, которые отказали в иске Генпрокуратуры РФ о возвращении в госсобственность акций ОАО «Ивановский завод тяжелого станкостроения» (ИЗТС). Коллегия по экономическим спорам пришла к выводу, что в начале 90-х годов предприятие было приватизировано незаконно. В частности, в суде было установлено, что в декабре 1992 года комитет по управлению имуществом администрации Ивановской области принял решение о преобразовании завода, имеющего стратегическое значение для обороны и безопасности государства, в акционерное общество и утвердил план приватизации, в результате чего завод выбыл из владения РФ без необходимого в таких случаях решения правительства страны.

В феврале 2024 года Генпрокуратура обратилась в суд с иском об изъятии в пользу государства акций. Оно было удовлетворено, однако в дальнейшем два инстанции отменили решение о национализации.

Основанный в 1953 году Ивановский завод тяжёлого станкостроения считается одним из крупнейших предприятий страны по производству высокотехнологичных и наукоёмких станков, включая горизонтальные расточные станки и горизонтальные обрабатывающие центры.


