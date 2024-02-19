Генпрокуратура требует вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжёлого станкостроения

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Генпрокуратура РФ потребовала вернуть в собственность государства Ивановский завод тяжелого станкостроения, в 90-е годы незаконно приватизированный: решение о передаче акций оборонного предприятия принимали неуполномоченные лица, правительство не разрешало приватизацию, а нахождение предприятия в частной собственности нанесло ущерб обороноспособности страны. 

Основанный в 1953 году для серийного производства расточных станков, в 80-е годы ИЗТС являлся одним из основных предприятий в стране. Его продукция поставлялась организациям аэрокосмической, оборонной, автомобильной и энергетической промышленности и экспортировалась в Германию, Италию, Швецию, Финляндию, Японию. 

В 1992 году в результате ряда сделок с ценными бумагами завода им завладели один из начальников цехов Владимир Бажанов и его сын Михаил. После получения контроля над ИЗТС они разорвали кооперационные связи с оборонными предприятиями, раздробили имущественный комплекс завода и вывели активы в аффилированные фирмы. Сейчас предприятие не осуществляет работу, а имущество сдают в аренду.


Также Генпрокуратура готовит иск об изъятии в государственную собственность Климовского специализированного патронного завода.


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