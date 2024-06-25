 

Земли санатория Управделами президента "Барвиха" были проданы в 236 дешевле рыночной стоимости

В Одинцовском суде Московской области приступили к рассмотрению по существу иска Генпрокуратуры об изъятии 8 га земли из 99, ранее принадлежавших санаторию Управделами президента "Барвиха". Представитель генпрокуратуры сообщила, что этот земельный участок, стоивший 13 млрд рублей, был продан в 2001 году по цене в 236 раз ниже рыночной стоимости. Прокуратура требует изъять 13 земельных участков в поселке Барвиха и деревне Жуковка.

Отмечается, что 99 га территории санатория было незаконно изъято из государственной собственности Управлением делами президента и подконтрольными ему учреждениями. Так, лесной участок вывели из федеральной собственности, передали частному инвестору и определили под индивидуальную жилую застройку.


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