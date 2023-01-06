В Саратовской области на металлолом продан завод, ремонтирующий военную технику

Госкорпорация "Ростех" продала ЦАРЗ №9 (Центральный автомобильный ремонтный завод) в городе Энгельс Саратовской области для дальнейшего разбора на металлолом.

По заверению бывшего директора завода, полковника Александра Шинкаренко, завод имеет костяк трудового коллектива, пятьсот наименований работоспособного оборудования и имущества, а также филиал в Самаре, и мог бы ремонтировать в год до 300 машин БМП-1 или БМП-2 при работе в одну смену и 450-500 машин при работе в две смены.

Завод был продан в спешном порядке за сумму, составляющую около пятой части его задолженности, причём почти вся эта задолженность приходится на ФНС РФ и госкорпорацию "Ростех".

За спасение завода выступали губернатор Саратовской области Роман Бусаргин и председатель Госдумы Вячеслав Володин (уроженец Саратовской области), однако это не помогло спасти завод от продажи на утилизацию.







