 

Россияне взяли пять медалей на юниорском чемпионате мира по шахматам

Чемпионат мира среди юношей и девушек до 14, 16, 18 лет прошёл в албанском Дурресе. Российские шахматисты завоевали две золотые и три бронзовые медали. Россиянка Полина Смирнова стала чемпионкой мира среди девушек до 14 лет: она набрала 9 очков из 11. Турнир юношей выиграл Марк Смирнов (Казахстан) - 9,5 очка, россиянин Артём Лебедев с 8 очками завоевал бронзовую медаль. Россиянка Диана Хафизова победила в категории девушек до 16 лет: в её активе также 9,5 очка из 11. В турнире юношей до 16 лет по 8 очков набрали восемь участников, по дополнительным показателям бронзовым призером стал россиянин Александр Володин. Чемпионский титул у Эдгара Мамедова (Казахстан).

Россиянка Валерия Клеймёнова заняла третье место в соревновании девушек до 18 лет, чемпионкой стала Гао Муцзыянь (Китай).

 

 

 


