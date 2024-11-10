 

Россияне заняли первые места на чемпионате мира по шахматам среди юниоров

Как сообщает ТАСС, россиянка Ольга Карманова заняла первое место на чемпионате мира среди девушек не старше 18 лет в бразильском Флорианополисе. Карманова по итогам турнира набрала 9 очков и опередила Амину Каирбекову из Казахстана по дополнительным показателям. Третье место заняла россиянка Галина Михеева (8 очков). У юношей победу одержал россиянин Алексей Гребнев, он выиграл турнир второй год подряд. Второе место занял Алдияр Ансат (Казахстан), третье - Ян Климковский (Польша).

В возрастной категории до 16 лет у девушек победу одержала Афруза Хамдамова (Узбекистан), второй стала россиянка Яна Жапова, по дополнительным показателям Жаповой уступили Чарис Пеглау (Германия) и Лейла Табермакова (Россия). У юношей в той же возрастной категории победителем стал Хавьер Абанс Агерреа (Испания), второе место занял Кшиштоф Рачек (Польша), россиянин Никита Калинин стал бронзовым призером.

Чемпионкой мира до 14 лет стала россиянка Диана Хафизова, на втором месте Виктория Сметанская (Польша), на третьем - россиянка Мария Власова.

В чемпионате принимали участие 520 шахматистов из 62 стран, Россию представляли 17 спортсменов. Российская команда заняла первое место в медальном зачете.


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APN.ru