 

Российские шахматисты заняли весь мужской пьедестал почёта на ЧМ по быстрым шахматам

 

Российский шахматист Володар Мурзин стал победителем чемпионата мира по рапиду (быстрым шахматам) в Нью-Йорке. По итогам 13 туров он набрал 10 очков. Второе и третье места также заняли россияне – Александр Грищук и Ян Непомнящий.

Российская шахматистка Екатерина Лагно стала бронзовым призёром. Победительницей турнира стала Хампи Конеру из Индии (набрала 8,5 очков), второе место заняла китаянка Цзюй Вэньцзюнь.

Быстрые шахматы - это шахматы с ограничением времени на обдумывание (чаще всего - не более 15 минут на партию).
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APN.ru