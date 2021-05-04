 

Чемпионкой мира по шашкам вновь стала российская спортсменка

 

Россиянка Тамара Тансыккужина вновь завоевала титул чемпионки мира по стоклеточным шашкам, обыграв в Варшаве в матче за титул Наталию Садовскую из Польши. 

После девяти раундов счёт в матче был равным, судьбу титула решали партии с укороченным временем: в блице Тансыккужина оказалась сильнее соперницы.

Благодаря этой победе русская спортсменка стала семикратной чемпионкой мира по шашкам. Победе в итоге не помешало даже психологическое давление: прямо посреди матча со стола россиянки был убран российский флажок.



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APN.ru