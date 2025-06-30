В мире выросло число людей, недовольных тем, как демократия устроена в их стране

По данным
американского Исследовательского центра Пью, в разных странах стало значительно больше людей, неудовлетворённых демократией (тем, как она устроена в их стране). В 2017-м году удовлетворённых и неудовлетворённых демократией людей было практически поровну, но сейчас удовлетворены 35%, а не удовлетворены 64%. Опрос проводился в 23 странах на разных континентах. Больше всего люди удовлетворены местной демократией в Швеции и Индии (75% и 74%), также в Индонезии (66%), Германии и Австралии (61%), Нидерландах и Канаде (60%). Больше всего недовольны местной демократией люди в Греции (81%), Японии (76%), Южной Корее (71%), Испании (69%), Италии (67%), Франции (66%), ЮАР (63%), США и Израиле (62%), Венгрии (61%).