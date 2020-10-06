Неприязнь к Китаю в развитых странах достигла максимума

По данным Исследовательского центра Пью (Вашингтон), в последние несколько лет отношение к Китаю в развитых странах ухудшалось и, наконец, в этом году достигло исторического максимума. Так, в Австралии неприязнь к Китаю испытывают 81% опрошенных, это на 24% больше, чем в прошлом году. В Великобритании аналогичный показатель составляет 74% (+19% к прошлому году); в США -- 73% (+13%). Самую же большую неприязнь к Китаю испытываю граждане Швеции и Японии -- 85% и 86% опрошенных соответственно. 75% не одобряют Китай в Южной Корее.

Резкий рост негативного отношения к Китаю за последний год объясняется тем, что граждане не одобряют роль Китая в коронавирусном кризисе и то, как Китай с этим справился. Лишь деятельность американцев на этом поприще оценивается ещё хуже, чем китайская.

И хотя во многих странах -- особенно европейских -- люди называют Китай лидером мировой экономики, это не улучшает их отношение к нему. В США, Японии и Южной Корее большинство опрошенных считают, что лидером мировой экономики остаются США.



